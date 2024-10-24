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Конгресмен Тернер заявив, що США повинні розглянути «прямі воєнні дії», якщо війська КНДР увійдуть в Україну

Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість «прямих військових дій», якщо війська КНДР увійдуть в Україну

Про це Тернер заявив 23 жовтня, пише The Hill.

Конгресмен наголосив, що адміністрація американського президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс «повинна чітко заявити, що вступ військ КНДР у цей конфлікт є червоною лінією для США».

«Якщо північнокорейські війська увійдуть на суверенну територію України, Сполученим Штатам необхідно серйозно розглянути можливість прямих військових дій проти військ КНДР», — додав Тернер.

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

24 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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