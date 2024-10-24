Остін пояснив, чому США не дають дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб РФ

Україна «абсолютно» може перемогти Росію, навіть без дозволу бити західною зброєю по воєнних цілях вглибині РФ Києву. Про це в інтерв’ю Fox News заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

«Я думаю, що у них є здатність продовжувати здійснювати удари на великі відстані, і вони це зроблять, — сказав Остін, — Україна має багато можливостей, які ми надали в плані безпілотників».

Він пояснив: «Росія вже перекинула свої літаки за межі дальності дії ATACAMS. Але Україна має можливість виробляти свої власні дрони, вони дуже ефективні. Ми бачили, як вони проводять атаки й операції на 400 кілометрів від кордону, і навіть далі».

«Україна абсолютно може перемогти, — зауважив міністр оборони США. — А перемогу ми визначаємо як Україну як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому».

Він додав: «Я не сумніваюся, що якщо Путін досягне успіху, він продовжить робити те, що він зробив. І, звичайно, всі країни Балтії дуже стурбовані тим, що, як вони справедливо вважають, вони будуть наступними».

Також глава Пентагону наполіг, що Вашингтон і союзники працюють над розробкою плану дій для реалізації «плану перемоги» Зеленського.

«Ви знаєте, ми весь час говорили, що Україна стане частиною НАТО в якийсь момент у майбутньому. … Ми справді розробляємо план дій… для підтримки стратегічного плану президента Зеленського», — пояснив Остін.

Він також висловив стурбованість зростанням тенденції ізоляціонізму в США: «Ми — глобальна держава. У нас є інтереси по всьому світу, і нам потрібно буде продовжувати робити все необхідне для захисту цих інтересів».