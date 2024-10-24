Понад 80% українців проголосували б за вступ до ЄС і НАТО — соцопитування

У референдумі щодо вступу України до Європейського Союзу готовий взяти участь 81% українців, і за вступ проголосували б 88% тих, хто має намір узяти участь у такому референдумі, проти 8%, свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова 20-26 вересня та яке було презентовано на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» в четвер.

Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому взяли б участь 82% опитаних і за вступ проголосували б 86% тих, хто має намір узяти участь у такому референдумі, проти — 10%.

Як наголошується в результатах дослідження, за вступ до ЄС висловили намір голосувати 96% жителів заходу країни, які мають намір узяти участь у референдумі (проти ˗ 3%), 90% жителів центру (проти 5,5%), 81% жителів сходу (проти 13%) і 69% жителів півдня (проти 20%). За вступ до НАТО висловили намір голосувати 95% жителів заходу України, які мають намір узяти участь у референдумі (проти ˗ 2%), 88,5% жителів центру (проти 8,5%), 78% жителів сходу (проти 16%) і 64% жителів півдня (проти 26%).

Відзначається зростання частки тих, хто проголосував би за вступ до ЄС і до НАТО. Зокрема, у листопаді-грудні 2021 р. вступ до ЄС були готові підтримати 78% учасників такого референдуму, 18% проголосували б проти. За вступ до НАТО тоді були готові проголосувати 70% респондентів, проти — 24,5%.

Дослідження проводили в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснює Pact в Україні.

Опитування методом face-to-face проведено в усіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2016 респондентів віком від 18 років. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема вимушеною евакуацією.