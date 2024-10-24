РФ, ймовірно, взяла тактичну паузу на Донеччині, — ОТУ «Луганськ»

Про це розповіла речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в етері телемарафону.

За її словами, кількість російських штурмів на зазначених трьох напрямках зменшилась.

«Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорський, Торецький, Сіверський, — ред.) дещо зменшилася. Ми пов’язуємо це з тим, що ворог, найімовірніше, взяв тактичну паузу для підведення, можливо, якогось поповнення живої сили», — розповіла речниця.

Також Бобовнікова додала, що окупанти можуть використати паузу для поповнення боєкомплекту, озброєння й перекидання техніки.

Водночас речниця ОТУ «Луганськ» вважає, що кількість штурмів ворога стане такою, як раніше, коли ворог закінчить свою підготовку.