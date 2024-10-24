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США просять G7 розглянути санкції проти російського паладію та титану

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, обізнане у цьому питанні.

За словами співрозмовника видання, чиновники адміністрації Джо Байдена обговорили таку можливість під час зустрічі заступників міністрів фінансів G7 у вівторок у Вашингтоні.

Паладій є важливим компонентом у виробництві комп’ютерних чипів та каталізаторів для автомобілів, а титан використовується в різних сферах – від авіабудування до медичних імплантів.

У виданні кажуть, що одна із головних проблем полягає в тому, що Європа залежить від цих металів, і раніше не виявляла інтересу до їхнього видобутку. Членам G7 – Німеччині, Франції та Італії також знадобиться підтримка інших 24 членів Європейського Союзу для запровадження таких санкцій.

Автори зауважують, що запровадження санкцій проти титану стало б відповіддю на вересневу пропозицію російського диктатора Володимира Путіна до його уряду подумати про обмеження експорту деяких товарів, таких як нікель, титан і уран, у відповідь на західні санкції.

Зазначається, що США вже внесли російський титан до чорного списку, але західні уряди остерігаються припиняти постачання, побоюючись потрясінь на світових ринках і руйнування власних ланцюжків постачання.

Західні країни вже давно не можуть визначитися зі своїм підходом до санкцій проти металів з Росії, додають у Bloomberg. В грудні ціна на паладій зросла на 12% через припущення про те, що цей метал може стати наступним у черзі на обмеження після того, як Велика Британія запровадила санкції на купівлю деяких російських металів. Раніше США і Британія запровадили обмеження на торгівлю російським алюмінієм, міддю та нікелем.

Водночас США все ще купують російський паладій. На російську компанію «Норильський нікель» припадає близько 40% світового виробництва – частка ринку, яку буде важко швидко замінити.

Для Європейського Союзу постачання обох металів із Росії є критично важливими, особливо для титану, який використовується в авіації. Обмеження експорту титану може призвести до зростання цін і завдати збитків європейським виробникам літаків, таким як Airbus, зазначають автори.

24 октября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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