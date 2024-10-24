Страны G7 и Евросоюза поддержали передачу российских активов Украине

США намерены предоставить Украине финансовую помощь в 20 млрд долларов рамках пакета выделенных на те же цели средств странами G7 объемом 50 млрд долларов, заявила накануне министр финансов США Джанет Йеллен, сообщают СМИ.

По словам Йеллен, в итоге счета оплатит Россия, подразумевая достигнутую летом нынешнего года договоренность стран – членов «Большой семерки» об использовании для поддержки Украины замороженных за рубежом активов российского Центробанка.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник выразил признательность Европарламенту, одобрившему план использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро (38 миллиардов долларов).

«Этот важный вклад ЕС является частью кредита “Большой семерки” в размере 50 миллиардов долларов… Он поможет удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины перед лицом жестокой полномасштабной войны (со стороны) России», – заявил глава украинского кабинета министров на медиаплатформе X.

План предоставления Киеву кредита был согласован в Европарламенте ранее в октябре.

Более двух третей активов (около 210 миллиардов евро) заморожены в 27 странах ЕС, в основном – в бельгийской компании Euroclear, занимающейся хранением и обслуживанием активов.

ЕС первым объявил, какую сумму он выделит на реализацию плана «Большой семерки».

В понедельник Великобритания объявила, что предоставит Украине кредит в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 миллиарда долларов).

По словам представителей ЕС, размер кредита блока составляет до 35 миллиардов евро, но может уменьшиться в зависимости от того, сколько внесут другие страны.

План G7 предполагает использование процентов от замороженных российских активов для получения дополнительных средств для Украины и заменит существующую схему ЕС, по которой Киеву в июле было выделено 1,7 миллиарда долларов.

Директора Института мировой политики Евгений Магда (Украина) в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» признался, что у него пока к решению Европарламента сохраняется скептическое отношение. По словам политолога, его мнение основывается на нескольких факторах.

«Для начала, Европарламент не принимает решения директивного характера, – добавил он. – То есть, этот орган не может взять и указать государствам, входящим в Европейский Союз, что им нужно делать по данному вопросу. Это политическая декларация, и она вполне ожидаемая. Очевидно, что на сегодня в ЕП есть подавляющее большинство депутатов, которые поддерживают Украину».

Кроме того, тема использования российских активов очень чувствительна, продолжил Евгений Магда: «В России находятся аналогичного объема (плюс – минус) активы Запада, и это очень сильно сдерживает (некоторых западных политиков). Потому что, если начать конфисковывать российские активы, то Москва будет делать ответные «зеркальные» шаги, о чем публично говорилось (представителями Кремля) и передавалось по неформальным каналам связи. Надо понимать, что Путин в этом плане может делать что хочет. А условный премьер “х” страны ЕС – не может. Так как в противном случае он очень быстро расстанется со своим креслом в результате смены коалиции или досрочных парламентских выборов».

Напомним, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал, что страны G7 (помимо Великобритании), как ожидается, объявят о своих взносах на встрече в Вашингтоне, которая состоится в пятницу.

Я верю не в оптимистические прогнозы, а в выделенные средства, подчеркнул политолог. «А с вопросом предоставления финансов для Украины дело, к сожалению, продвигается еще достаточно туго. Так что давайте лучше подождем пятницы, когда определится список тех стран, которые готовы оказать конкретную помощь Украине. Но в любом случае создание “юридически чистой” процедуры изъятия российских активов, хранящихся в Европе, по-моему, еще не завершено. И я не исключаю, что (по этой теме) предстоят довольно длительные судебные тяжбы. Я внимательно наблюдаю за тем, как принимаются решения в формате «Украина не должна проиграть», а не в формате «Украина должна выиграть». А это, как говорят в Одессе, две большие разницы».

Да, решение Европарламента – шаг вперед в плане политической декларации, согласен Евгений Магда. Но это шаг вперед в ситуации, когда мы не знаем, сколько всего таких шагов еще предстоит сделать, чтобы окончательно разрешить проблему, резюмировал он.

Решение Европарламента, одобрившего план использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро имеет важное значение для Украины, но с оговорками, считает политический эксперт, правовед Юрий Шулипа.

«Так, конфискованные российские активы предоставляются Украине в виде кредита, а не на безвозмездной основе, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – Притом, что по международному праву агрессор обязан возместить жертве агрессии причиненный военной агрессией и оккупацией ущерб в полном объеме и безвозмездно. Помимо того, предоставляемой суммы на первом этапе явно недостаточно для восстановления разрушенной критической инфраструктуры и стертых в пыль мирных городов».

Слишком масштабный ущерб причинен Украине российской агрессией и оккупацией, констатировал Юрий Шулипа: «Подсчеты ущерба сделаны лишь приблизительно, а с учетом того, что военные действия ведутся постоянно, то буквально с каждым часом объемы разрушений увеличиваются. Однако Москва в любом случае оплатит ущерб, причиненный Украине, в полном объеме. Это лишь вопрос времени. Передача Украине конфискованных российских активов является одной из форм принудительной компенсации причиненного ущерба».

Внешнеполитическое решение Европарламента основано на требованиях международного права, также отметил эксперт. Вне зависимости от итогов президентских выборов в США и формирования команд администрации Белого Дома, политика по принуждению Москвы к прекращению ведения агрессивной войны против Украины, в том числе путем конфискации российских активов и передачи их Украине в качестве возмещения причиненного ущерба будет продолжена, заключил он.