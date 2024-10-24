У Польщі розповіли, за яких умов передадуть Україні свої літаки МіГ-29

Польща планує передати решту своїх винищувачів МіГ-29 Україні, коли отримає заміну від союзників, щоб посилити власну обороноздатність — тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтервʼю «Укрінформ«, передає «Європейська правда»

Лукасевич розповів, що Польша передасть Україні решту своїх винищувачів МіГ-29 тоді, коли «заповнить прогалини», які створює передача цих літаків Києву.

За словами дипломата, Варшава готує різні пакети допомоги для України. Він акцентував, що впродовж останніх двох років Польща передала запасні частини та літаки МіГ-29.

«Ми фактично першими закликали союзників надати вам щось важче за «Джавеліни» – танки, МіГ-29 і старіші літаки. Зараз питання в тому, як нам забезпечити «заповнення прогалин» – є такий військовий термін».

Дипломат розповів, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина ППО.