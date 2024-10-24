Великобритания и Германия заключили первое «полноценное» оборонное соглашение

Великобритания и Германия в среду подписали соглашение в сфере обороны, обязавшись сотрудничать в проведении учений на восточном фланге НАТО и подчеркнув необходимость обеспечить самооборону Европы в условиях возможной эскалации войны в Украине.

Великобритания и Германия заявили, что пакт включает в себя обязательство разработать новое оружие, обладающее большей дальностью и точностью, чем сегодняшние ракетные системы дальнего радиуса действия, в частности – Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине.

Министр обороны Великобритании Джон Хили отметил, что подписанное соглашение представляет собой первый полномасштабный договор об оборонном сотрудничестве между двумя странами.

По условиям соглашения, Германия будет периодически размещать самолеты в Шотландии, чтобы помочь защитить северную часть Атлантического океана. Берлин и Лондон будут сотрудничать в производстве военных транспортных средств и наземных беспилотников, а также работать над оснащением германских вертолетов Sea King (которые Германия передала Украине) современными ракетными системами.

Rheinmetall откроет новый завод, который создаст 400 рабочих мест и станет первым производителем стволов для артиллерийских орудий в Великобритании за десять лет.

Хили подчеркнул, что европейские союзники должны взять на себя большую ответственностть за безопасность Европы и что Великобритания придерживается принципа: «НАТО на первом месте».

«В более опасном мире союзники – наша стратегическая сила, и мы должны больше делать вместе», – пояснил британский министр.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Франция, имеющая двусторонние соглашения по вопросам безопасности как с Великобританией, так и с Германией, поддержала новый договор.

Он добавил, что, хотя скандинавские и балтийские союзники забили тревогу, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, большая часть Европы реагировать не спешила.

«Мы нажали на кнопку “дремать” и отвернулись, а другие страны не спали. Поэтому мы потеряли почти восемь лет, и теперь нам нужно ускориться», – сказал Борис Писториус.