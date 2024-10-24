Хочу вести свою рубрику

У населених пунктах Донеччини, де проводиться примусова евакуація, залишаються 336 дітей США предоставят Украине кредит в размере $20 млрд » Втрати РФ за добу війни в Україні: 1240 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1240 військових. Сили оборони знищили 108 безпілотників і 45 артсистем Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 684 280 (+1240) осіб,

танків ‒ 9090 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 254 (+25) од,

артилерійських систем – 19 719 (+45) од,

РСЗВ – 1236 (+2) од,

засоби ППО ‒ 981 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 597(+108) од,

крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,

кораблі ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 286 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 3413 (+4) од.