Южная Корея и Польша: отправка войск КНДР на войну с Украиной – глобальная угроза безопасности

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и президент Польши Анджей Дуда осудили отправку северокорейских войск в Россию для участия в войне против Украины как глобальную угрозу безопасности, сообщил офис южнокорейского лидера.

Руководители двух стран провели встречу на высшем уровне и договорились ускорить завершение нового контракта на экспорт южнокорейских танков K2 в Польшу до конца года, сказал Юн на совместной пресс-конференции с Дудой.

Юн также сообщил, что Южная Корея и Польша создадут новый форум для диалога по вопросам обороны и будут тесно сотрудничать в вопросах безопасности.

Южная Корея, ставшая крупным экспортером оружия, подписала в 2022 году рамочное соглашение об экспорте самоходных гаубиц, танков и истребителей на сумму около 22 миллиардов долларов.

Напомним, что и Польша наращивает военные расходы в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину.

Hanwha Aerospace, крупнейшая оборонная компания Южной Кореи, подписала с Польшей соглашения на общую сумму 9,2 миллиарда долларов на поставку 364 гаубиц и 290 систем противоракетной обороны с 2022 года.

Компания Hyundai Rotem, специализирующаяся на промышленных и оборонных контрактах, заключила в 2022 году рамочное соглашение на поставку 1000 танков K2, но пока подписала контракт на экспорт 180 танков на сумму 3,26 миллиардов долларов.

«Мы согласились в том, что направление Северной Кореей войск в Россию является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и Устава ООН и представляет собой провокацию, которая выходит за пределы Корейского полуострова и Европы и угрожает глобальной безопасности», – подчеркнул Юн.

КНДР направила 3000 военнослужащих в Россию для поддержки развязанной Кремлем войны против Украины, заявили в среду южнокорейские законодатели после брифинга, проведенного национальным разведывательным управлением.

США также заявили, что располагают свидетельствами отправки Северной Кореей 3000 военнослужащих в Россию для возможного развертывания в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовится направить до 12 000 военных для помощи Москве в ведении войны.