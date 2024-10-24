Зеленський на Ставці доручив підготувати новий План

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доручив її учасникам підготувати внутрішній План посилення України — Зеленський у соцмережах

За його словами, на Ставці детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали представники Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Міністерства енергетики та Повітряних сил ЗСУ.

Особливу увагу приділили підготовці прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які «дадуть Україні більше стійкості».

«Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими».

Також були доповіді Міністерства оборони та військових щодо комплектації бригад і підготовки новобранців. «Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені», — зауважив Зеленський.