Белый дом: переброска северокорейских военных в Россию является нарушением резолюций СБ ООН

Белый дом пока что не знает, будут ли задействованы переброшенные в Россию несколько тысяч северокорейских военных, однако любое сотрудничество Москвы с Пхеньяном в области обороны является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, подписанных Россией. Об этом в четверг заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Мы знаем, что как минимум несколько тысяч северокорейских солдат находятся, по-видимому, на трех военных учебных базах на востоке России. Мы не знаем, чему именно их обучают и будут ли они задействованы в войне против Украины… но это является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые, напомню, Россия сама подписала, — заявил Кирби. — Закупка оружия и боеприпасов у Северной Кореи также является нарушением существующих санкций ООН и резолюций, которые, опять же, Россия сама подписала. Мы будем очень внимательно следить за этим».

Кирби заявил, что Соединенные Штаты не знают наверняка, что именно Ким Чен Ын, северокорейский лидер, «рассчитывает получить от соглашения [о военном сотрудничестве с Россией]. И это тревожно. Как вы слышали от министра обороны [Ллойда Остина] на днях, этот потенциальный шаг со стороны Северной Кореи… повлияет не только на ситуацию на поле боя в Украине, но и на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы пока не знаем, как именно это будет выглядеть. Что Ким рассчитывает получить от этого? Возможно, Россия предоставит Северной Корее возможности для усиления и модернизации ее военных мощностей, что только дестабилизирует и без того напряженный регион».

Джон Кирби напомнил, что американские военные не участвуют напрямую в военных операциях в Украине, об этом, по его словам, говорил и Майк Тернер, и сам президент Джо Байден «четко выразил эту позицию».

«Мы предоставляем Украине инструменты, возможности и оружие, необходимые для их обороны. И когда мы говорим, что эти северокорейские солдаты являются законными военными целями, мы имеем в виду, что они станут законными целями для украинских вооруженных сил, если они будут вовлечены в операции против Украины», — добавил Кирби.