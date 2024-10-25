Гутерріш сказав Путіну на форумі БРІКС, що вторгення РФ в Україну є порушенням Статуту ООН

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш на полях саміту БРІКС у Казані провів бесіду з російським диктатором Володимиром Путіним. У розмові було порушено питання щодо військової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

Зазначається, що під час зустрічі з очільником Кремля Гуттеріш «повторив свою позицію, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права».

«Крім того, він підкреслив підтримку Організацією Об’єднаних Націй миру, відповідно до зауважень, які він зробив на саміті БРІКС», — передали в ООН.

Також Гутерріш назвав встановлення свободи судноплавства в Чорному морі «першочерговим значенням» для України, РФ та для продовольчої та енергетичної безпеки світу.

«Він повністю підтримує продовження переговорів у цьому відношенні та висловлює глибоку вдячність за роботу, яку виконує Туреччина», — розповіли в прес-службі ООН.