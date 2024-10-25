Молдова: Шор направил на подкуп избирателей $39 млн

Скрывающийся от правосудия бизнесмен Илан Шор в сентябре и октябре направил 39 миллионов долларов на подкуп избирателей на состоявшихся в Молдове в минувшее воскресенье президентских выборах и референдуме о вступлении страны в ЕС.

Об этом сообщила полиция Молдовы.

Ранее правоохранительные органы страны обвинили Шора в попытке подкупить 130000 избирателей.

Глава полиции Молдовы Виорел Чернэуцану сообщил, выступая на брифинге в четверг, что Шор использовал российский «Промсвязьбанк» для перевода 24 миллионов долларов в октябре, в дополнение к 15 миллионам долларов, направленным в сентябре, чтобы подкупить избирателей.

Действующий президент Молдовы Майя Санду добилась успеха на президентских выборах в воскресенье, но не смогла набрать 50% голосов, и теперь ей предстоит второй тур, назначенный на 3 ноября. Ее соперником является бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло, которого поддерживает пророссийская партия ПСМ. На референдуме за вступление в ЕС высказались 50,46% избирателей.

В ходе предвыборной кампании Шор открыто предлагал заплатить молдаванам за то, чтобы они убедили других проголосовать против вступления в ЕС на референдуме и поддержать конкретного кандидата, которого он публично не называл. Для этого он запустил бота в «Телеграме».

По словам Чернэуцану, перед голосованием полиция заблокировала 97 чат-ботов, объясняющих людям, как воспользоваться банковским приложением «Промсвязьбанка» и получить деньги.

В понедельник Санду заявила, что существуют «четкие доказательства» того, что преступные группировки, поддерживаемые «иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам», стремились подкупить 300000 голосов избирателей.