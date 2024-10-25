У Запоріжжі взимку електрики може не бути взагалі, — очільник ОВА Федоров Французька мережа «Ашан» покидає російський ринок » РФ за добу війни в Україні втратила 1630 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1630 військових. Також українські захисники знищили 7 ворожих танків та 34 артсистеми Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 685910 (+1630) осіб,

танків ‒ 9097 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33) од,

артилерійських систем – 19753 (+34) од,

РСЗВ – 1238 (+2) од,

засоби ППО ‒ 982 (+1) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3535 (+22).