РФ за добу війни в Україні втратила 1630 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 685910 (+1630) осіб,
- танків ‒ 9097 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33) од,
- артилерійських систем – 19753 (+34) од,
- РСЗВ – 1238 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 982 (+1) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3535 (+22).
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