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РФ за добу війни в Україні втратила 1630 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 685910 (+1630) осіб,
  • танків ‒ 9097 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33) од,
  • артилерійських систем – 19753 (+34) од,
  • РСЗВ – 1238 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 982 (+1) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3535 (+22).
25 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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