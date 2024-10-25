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Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Таким чином, загальна кількість бойових машин, відправлених до України за угодою про так званий кільцевий обмін, становить близько 200 одиниць, з яких понад 100 –  саме моделі Marder 1A3, кажуть у компанії. Зазначається, що угода про «кільцевий обмін» також передбачає поставку бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard.

Компанія Rheinmetall вперше отримала замовлення на поставку БМП Marder ще у березні 2023 року і вже тоді виконала поставку 20 одиниць для потреб ЗС України. Останні 20 БМП, надані Україні, були замовлені та профінансовані урядом Німеччини.

«Версія Marder 1A3, яку Rheinmetall постачає в Україну, оснащена додатковими лазерними далекомірами для ефективного і точного ураження цілей», — йдеться у повідомленні.

25 октября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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