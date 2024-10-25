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Сирський спростував заяву Путіна про оточення українських сил на Курщині та озвучив втрати росіян

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

«Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію», — сказав Сирський.

Він зазначив, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога.

За його словами, з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 819 військових. З них безповоротні втрати ворога склали 6 662 особи, санітарні — 10 446 осіб та полонені — 711 осіб.

Крім того, Сирський повідомив, що за цей період на Курщині російська армія втратила:

  • 45 танків;
  • 256 бойових броньованих машин;
  • 565 одиниць автомобільної техніки;
  • 99 артилерійських систем;
  • 5 реактивних систем залпового вогню.
25 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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