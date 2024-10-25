Сирський спростував заяву Путіна про оточення українських сил на Курщині та озвучив втрати росіян

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

«Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію», — сказав Сирський.

Він зазначив, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога.

За його словами, з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 819 військових. З них безповоротні втрати ворога склали 6 662 особи, санітарні — 10 446 осіб та полонені — 711 осіб.

Крім того, Сирський повідомив, що за цей період на Курщині російська армія втратила: