Сирський спростував заяву Путіна про оточення українських сил на Курщині та озвучив втрати росіян

Про це йдеться у його Telegram-каналі.
«Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію», — сказав Сирський.
Він зазначив, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога.
За його словами, з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 819 військових. З них безповоротні втрати ворога склали 6 662 особи, санітарні — 10 446 осіб та полонені — 711 осіб.
Крім того, Сирський повідомив, що за цей період на Курщині російська армія втратила:
- 45 танків;
- 256 бойових броньованих машин;
- 565 одиниць автомобільної техніки;
- 99 артилерійських систем;
- 5 реактивних систем залпового вогню.
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