Трамп та Гарріс мають однакову підтримку у 7 ключових штатах

Кандидати у президенти США від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп зрівнялися за рівнем підтримки у семи ключових штатах — соцопитування агентства Bloomberg

Дані дослідження свідчать, що Гарріс і Трамп мають по 49% підтримки кожен у 7 штатах (Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вашингтон). Статистична похибка опитування – 1%.

Агентство зазначає, що Трамп має перевагу у найважливішому – економіці. Приблизно 50% американців у ключових штатах більше довіряють йому в економічних питаннях, тоді як Гарріс – 45%.

За даними Bloomberg, щоб отримати більшу перевагу, Трамп має намір мобілізувати виборців, які зазвичай не приходять на вибори, а Гарріс намагається залучити жінок та «підібрати» поміркованих республіканців, які не є прихильниками Трампа.

Також вказується, що Гарріс перевищує свого опонента за деякими особистими якостями – виборці надають перевагу демократці, коли йдеться про розумово здорового, чесного і милосердного кандидата. Ці виборці також частіше вважали Трампа небезпечним.