У 115 років померла найстаріша людина у США

Померла найстаріша людина у США – жителька штату Техас Елізабет Френсіс, якій було 115 років і 89 днів.

Елізабет вважали третьою найстарішою людиною у світі, повідомляє міжнародна база даних про довгожителів LongeviQuest.

Жінка пішла з життя 22 жовтня 2024 року в оточенні своєї родини.

«Вона була 54-ю найстарішою людиною, яка коли-небудь жила, і 21-ю найстарішою американкою в історії. У квітні 2023 року пані Френсіс дала таку життєву пораду: «Якщо Господь дав вам цей дар, використовуйте його. Говоріть те, що думаєте, не тримайте язика за зубами».

Висловлюємо найглибші співчуття родині незабутньої пані Елізабет Френсіс. Нехай вона спочиває з миром», – йдеться у заяві порталу.

Кому тепер належить рекорд?

Найстарішою живою людиною у світі зараз вважається 116-річна японка Томіко Ітоока, яка народилася 23 травня 1908 року.

Друге місце посідає жителька Бразилії Іна Канабарро Лукас віком 116 років і 139 днів, а третє – жителька Британії Етель Катерхем, якій зараз 115 років і 65 днів.

Водночас найстарішою людиною у США тепер вважатимуть Наомі Вайтхед, яка живе у Грінвілі та має вік 114 років і 29 днів.