Україна просила в Польщі зброю, яку та купила в Південної Кореї, але Дуда відмовив

Президент Польщі Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала у Південної Кореї — RMF24

Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту до Південної Кореї заявив, що не буде передавати Україні південнокорейську зброю із власних складів, навіть якщо союзники поповнять запаси країни.

«Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща».

За його словами, Україна подавала запит про ймовірне передавання Києву з Варшави південнокорейського озброєння, але Польща відмовила.

Після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в Росію для війни проти України, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні.