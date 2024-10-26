Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення операції нічних авіаударів по Ірану

Про це повідомляє The Times of Israel.

Операцію військові охрестили «Днями покаяння». За їхніми словами, десятки літаків ВПС Ізраїлю, включаючи винищувачі, заправники та літаки-розвідники, брали участь в ударах приблизно за 1600 км від Ізраїлю.

«Літак благополучно повернувся до Ізраїлю після «складної» операції», — йдеться в повідомленні.

Удари були завдані кількома хвилями протягом кількох годин у різних районах Ірану.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що ці удари були завдані по військових об’єктах Ірану, включаючи батареї ППО та заводи з виробництва балістичних ракет, які використовувалися під час прямих атак Ірану на Ізраїль 1 жовтня та 14 квітня.

Крім того, військові кажуть, що ці удари дали Повітряно-космічній армії (IAF) «ширшу свободу повітряних дій в Ірані», і що вони мають широкий набір цілей, які вони можуть вразити в майбутніх операціях, якщо це буде потрібно.

Збитки, завдані ударами, будуть виявлені з часом, заявляють у ЦАХАЛі додаючи, що Іран заплатив ціну за свої напади на Ізраїль.