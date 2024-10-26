 
«  
  »

Астронавт НАСА госпитализирован после возвращения c МКС

Один из членов экипажа миссии Crew-8, вернувшихся накануне с Международной космической станции, был госпитализирован.

В пятницу космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в акватории Мексиканского залива. На его борту находились четыре человека — астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин. Все четверо работали на МКС с начала марта, проведя на орбитальной станции в общей сложности 232 дня.

После приводнения у побережья Флориды космический корабль был отбуксирован к судну SpaceX, где был поднят на борт. После этого члены экипажа последовали в медицинский центр во флоридском городе Пенсакола для медобследования. Трое участников миссии после этого отправились в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, тогда как один из членов экипажа остался в больнице.

Как сообщается на сайте НАСА, единственный астронавт, который остается в больнице, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Его имя не разглашается в целях сохранения конфиденциальности пациента. Известно, что астронавт находится в больнице Ascension Sacred Heart.

Crew Dragon вскоре после приводнения, 25 октября 2024 года
Crew Dragon вскоре после приводнения, 25 октября 2024 года

Астронавтам, которые провели восемь месяцев на орбите, может потребоваться несколько дней или даже недель, чтобы снова приспособиться к земной гравитации. При этом изначально планировалось, что срок их работы на МКС должен был составить около полугода, однако дата возвращения экипажа неоднократно менялась. Последний перенос был связан с ударом урагана «Милтон» по Флориде в начале октября.

Все это время МКС была временным домом для нетипично большого числа астронавтов и космонавтов. Пока экипаж Crew-8 еще готовился к возвращению на Землю, компания SpaceX доставила на МКС следующую миссию, Crew-9. Впрочем, число участников девятого полета Crew Dragon на станцию оказалось сокращенным наполовину: два места в корабле были зарезервированы для февральского возвращения астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс, которые не смогли вернуться на Землю ранее из-за технических неполадок корабля Boeing Starliner.

26 октября, 2024 | Category: Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  