Астронавт НАСА госпитализирован после возвращения c МКС

Один из членов экипажа миссии Crew-8, вернувшихся накануне с Международной космической станции, был госпитализирован.

В пятницу космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в акватории Мексиканского залива. На его борту находились четыре человека — астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин. Все четверо работали на МКС с начала марта, проведя на орбитальной станции в общей сложности 232 дня.

После приводнения у побережья Флориды космический корабль был отбуксирован к судну SpaceX, где был поднят на борт. После этого члены экипажа последовали в медицинский центр во флоридском городе Пенсакола для медобследования. Трое участников миссии после этого отправились в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, тогда как один из членов экипажа остался в больнице.

Как сообщается на сайте НАСА, единственный астронавт, который остается в больнице, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Его имя не разглашается в целях сохранения конфиденциальности пациента. Известно, что астронавт находится в больнице Ascension Sacred Heart.

Астронавтам, которые провели восемь месяцев на орбите, может потребоваться несколько дней или даже недель, чтобы снова приспособиться к земной гравитации. При этом изначально планировалось, что срок их работы на МКС должен был составить около полугода, однако дата возвращения экипажа неоднократно менялась. Последний перенос был связан с ударом урагана «Милтон» по Флориде в начале октября.

Все это время МКС была временным домом для нетипично большого числа астронавтов и космонавтов. Пока экипаж Crew-8 еще готовился к возвращению на Землю, компания SpaceX доставила на МКС следующую миссию, Crew-9. Впрочем, число участников девятого полета Crew Dragon на станцию оказалось сокращенным наполовину: два места в корабле были зарезервированы для февральского возвращения астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс, которые не смогли вернуться на Землю ранее из-за технических неполадок корабля Boeing Starliner.