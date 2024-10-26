Лидеры G7 договорились, как предоставить Украине кредиты на 50 млрд долларов

Лидеры стран G7 достигли консенсуса о том, как предоставить Украине кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов. Кредиты будут обеспечены доходами от замороженных российских суверенных активов, сообщается в заявлении сделанном странами «Большой семерки» в пятницу.

«Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, получаемых из иммобилизации российских суверенных активов», — говорится в этом заявлении.

«Наша цель — начать выплату средств к концу года», — подтвердили страны G7 в коммюнике, опубликованном во время встречи мировых финансовых руководителей в Вашингтоне на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Лидеры G7 договорились во время своего ежегодного саммита на юге Италии в июне о предоставлении кредитов, обеспеченных процентами, начисленными с заблокированных российских средств, но оставили множество технических деталей для проработки.

Российские активы на сумму около 260 миллиардов евро (280,62 миллиарда долларов США), такие как резервы Центрального банка РФ, были заморожены из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Подавляющее большинство этих активов хранится в Euroclear — Центральном депозитарии ценных бумаг, базирующемся в Бельгии, что делает Евросоюз ключевым игроком в любом плане использования российских активов.

«Большая семерка остается непоколебимой в своей солидарности в поддержке борьбы Украины за свободу, за ее восстановление и реконструкцию. А время не на стороне (российского) президента Путина», — подчеркивается в заявлении стран G7.