Обвиняемый в поджоге связанного с Украиной торгового объекта в Лондоне признал себя виновным

Двадцатилетний Дилан Эрл признал себя виновным в поджоге расположенного в Лондоне коммерческого объекта, связанного с Украиной. Он также признал себя виновным в участии в подготовке к «действию, ставящему под угрозу жизни людей или действие, создающее серьезную опасность здоровью или безопасности населения в Соединенном Королевстве», в соответствии с новым Законом о национальной безопасности (NSA), принятым в прошлом году для пресечения враждебной деятельности иностранных государств.

При этом Эрл не признал себя виновным в содействии иностранной разведке. Прокурор Дункан Пенни заявил, что это обвинение не будет предъявлено подсудимому.

Ранее правоохранительные органы Великобритании заявили, что Эрл «предположительно участвовал в действиях, направленных против предприятий, связанных с Украиной, действуя в интересах российского государства».

Британо-российские отношения приобрели особенно напряженный характер после того, как началось полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году.

Глава британской контрразведки обвинил спецслужбы РФ в стремлении вызвать в Великобритании «хаос».

Трое других обвиняемых по делу о поджоге – 60-летний Пол Инглиш, 21-летний Нии Коджо Менаш и 22-летний Джейким Роуз – отвергают обвинение в поджоге при отягчающих обстоятельствах.

Еще двое обвиняемых – 19-летний Угниус Асмена и 22-летний Джейк Ривз – не признали себя виновными. Ривз также обвиняется в получении «материальной выгоды» (в денежной форме) от иностранной спецслужбы, но отвергает обвинение.

Дмитриюс Паулаускас обвиняется в том, что знал о готовящимся поджоге, но не сообщил об этом. Он также не признает себя виновным.