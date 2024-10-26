Северная Корея готовится отправить вторую партию войск в Россию

Северная Корея готовится отправить вторую партию войск в Россию

Вторая партия северокорейских войск готовится к отправке в Россию. Об этом в пятницу сообщает Bloomberg со ссылкой на документы южнокорейской разведки.

Согласно документам, всего планируется отправка в Россию около 10 тысяч солдат, из которых полторы тысячи уже отправлены.

Документы также указывают, что с августа прошлого года Северная Корея поставила в Россию около восьми миллионов снарядов, 100 ракет и противотанковое оружие.

Ранее The Times сообщала, что Северная Корея поставляет России три миллиона снарядов ежегодно. Bloomberg не смог провести независимую проверку выводов южнокорейской разведки. Министерство иностранных дел Сеула на данный момент информацию не прокомментировало.

Южная Корея намерена представить часть разведывательных данных на встрече с представителями НАТО в понедельник, 27 октября, отмечает Bloomberg.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что часть северокорейских войск уже находится на российских тренировочных полигонах, и в настоящее время проходят подготовку около трёх тысяч солдат. Военная разведка Украины сообщила в четверг, что первые северокорейские подразделения завершили учения и даже прибыли в Курскую область, где украинские войска заняли часть приграничной территории.

По информации Bloomberg, Россия планирует снабдить северокорейцев оружием и боевой формой, а также поддельными удостоверениями личности, чтобы они выглядели как жители восточных регионов России.

В четверг президент России Владимир Путин впервые прокомментировал информацию о северокорейских военных в России. Он назвал это «нашим делом» и сослался на статью 4 из договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Эта статья подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из его участников.

Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что Китай выражает недовольство из-за военной помощи, которую Северная Корея оказывает России. Председатель КНР Си Цзиньпин в последнем письме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну не назвал Северную Корею «дружественной соседней страной», что считается традицией.

В июле, через месяц после подписания договора о стратегическом сотрудничестве между КНДР и Россией, китайский посол в Пхеньяне не присутствовал на торжествах в честь окончания Корейской войны. Эксперты считают, что Китай также обеспокоен тем, что Россия может способствовать совершенствованию ядерного потенциала Северной Кореи.