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Сили оборони за добу ліквідували майже 1700 російських окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 687 600 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9109 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 332 (+45) од,
  • артилерійських систем – 19 782 (+29) од,
  • РСЗВ – 1240 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 726 (+56),
  • крилатих ракет ‒ 2625 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 460 (+95) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3541 (+6) од.
26 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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