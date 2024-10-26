Сили оборони за добу ліквідували майже 1700 російських окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 687 600 (+1690) осіб,
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танків ‒ 9109 (+12) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 332 (+45) од,
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артилерійських систем – 19 782 (+29) од,
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РСЗВ – 1240 (+2) од,
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засоби ППО ‒ 984 (+2) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
-
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 726 (+56),
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крилатих ракет ‒ 2625 (+0),
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кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
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підводних човнів — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 27 460 (+95) од,
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спеціальної техніки ‒ 3541 (+6) од.
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