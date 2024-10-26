Астронавт НАСА госпитализирован после возвращения c МКС Северная Корея готовится отправить вторую партию войск в Россию » Сили оборони за добу ліквідували майже 1700 російських окупантів Протягом минулої доби на фронті українським захисникам вдалося знищити десятки одиниць ворожої техніки, а також 1690 російських загарбників Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 687 600 (+1690) осіб,

танків ‒ 9109 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 332 (+45) од,

артилерійських систем – 19 782 (+29) од,

РСЗВ – 1240 (+2) од,

засоби ППО ‒ 984 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 726 (+56),

крилатих ракет ‒ 2625 (+0),

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 460 (+95) од,

спеціальної техніки ‒ 3541 (+6) од.