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США мають намір оснастити свої кораблі ракетами Patriot

Про це інформує Reuters.

Два високопоставлених представники американського оборонного відомства підтвердили, що програма знаходиться на стадії розробки.

За їхніми словами, інтеграція ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), що успішно застосовувались в Україні та на Близькому Сході для перехоплення балістичних ракет, включаючи гіперзвукові, покликана забезпечити додатковий рівень захисту кораблів ВМС США.

Том Карако, експерт з питань протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, зазначив, що кількість перехоплювачів PAC-3, яка знадобиться ВМС США, поки що не визначена, але загальний попит на них «зашкалює».

Він заявив, що існує значний інтерес з боку іноземних урядів, додавши, що армія США хоче більш ніж подвоїти виробництво в найближчі роки.

Крім того, ВМС США планують провести додаткові випробування, що включатимуть запуск PAC-3 MSE з корабля та перевірку сумісності з системою Aegis. Попри меншу дальність польоту у порівнянні з ракетами SM-6, маневреність PAC-3 та принцип «удар на ураження» роблять їх ефективним засобом протидії високошвидкісним маневруючим цілям.

26 октября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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