Очільник NASA закликав розслідувати інформацію WSJ про регулярні розмови Маска і Путіна

Про це пише CNN.

Нельсон зазначив, що ця інформація викликає занепокоєння щодо національної безпеки, оскільки відносини SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної інформації уряду та американської розвідки.

«Я не знаю, чи правдива ця історія. Я вважаю, що це слід дослідити. Якщо правдива історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій», — наголосив Нельсон.

Водночас американський бізнесмен Маск не відповів на запит про коментарі від журналістів.