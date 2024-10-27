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Очільник NASA закликав розслідувати інформацію WSJ про регулярні розмови Маска і Путіна

Про це пише CNN.

Нельсон зазначив, що ця інформація викликає занепокоєння щодо національної безпеки, оскільки відносини SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної інформації уряду та американської розвідки.

«Я не знаю, чи правдива ця історія. Я вважаю, що це слід дослідити. Якщо правдива історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій», — наголосив Нельсон.

Водночас американський бізнесмен Маск не відповів на запит про коментарі від журналістів.

27 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США

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