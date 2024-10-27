Путин угрожает ответом на удары Украины дальнобойным западным оружием

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва применит «различные варианты ответов», если США и их союзники по НАТО позволят Украине использовать западное оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России, говорится в опубликованных в воскресенье комментариях российского президента.

«Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – заявил он корреспонденту государственного телеканала Павлу Зарубину в интервью, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.

Между тем, за ночь российские силы ПВО уничтожили или перехватили 51 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в воскресенье утром.

18 беспилотников были перехвачены над Тамбовской областью, примерно в 450 километрах к юго-востоку от Москвы, говорится в сообщении министерства, опубликованном в телеграм-канале ведомства. — Еще 16 были уничтожены над Белгородской областью, остальные – над Воронежской, Орловской и Курской областями на юге России.

Российские войска продвинулись дальше в несколько городов на востоке Украины, приближаясь к захвату стратегически важного города Покровска, сообщили в субботу российские и украинские блогеры.

Российские войска уже неделю штурмуют город Селидово в Донецкой области Украины. Его захват мог бы открыть путь для российского наступления на логистический для фронта центр — город Покровск в 20 км к северо-западу от Селидово.

Российские военные блогеры также сообщили, что российские войска близки к захвату города Курахово, расположенного к юго-западу от Горняка.

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку этих сообщений. Украина не прокомментировала эти заявления.

В вечерней сводке Вооруженных сил Украины за субботу говорится, что за прошедшие сутки украинские войска отразили 36 российских атак вдоль Покровской линии фронта, в том числе в районе Селидова, при этом несколько боев еще продолжаются.