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Російські війська втратили за добу ще 1440 окупантів

Протягом минулої доби на фронті українські захисники знищили ще 1440 російських окупантів. Загальні втрати армії РФ у живій силі склали вже майже 690 тисяч осіб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 6890 40 (+1440) осіб
  • танків ‒ 9113 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 355 (+23) од,
  • артилерійських систем – 19821 (+39) од,
  • РСЗВ – 1240 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 799 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 560 (+100) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3542 (+1) од.
27 октября, 2024 | Category: Новости, Украина

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