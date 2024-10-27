«Україна буде змушена в Європі воювати проти КНДР», — Зеленський Очільник NASA закликав розслідувати інформацію WSJ про регулярні розмови Маска і Путіна » Російські війська втратили за добу ще 1440 окупантів Протягом минулої доби на фронті українські захисники знищили ще 1440 російських окупантів. Загальні втрати армії РФ у живій силі склали вже майже 690 тисяч осіб Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 6890 40 (+1440) осіб

танків ‒ 9113 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 355 (+23) од,

артилерійських систем – 19821 (+39) од,

РСЗВ – 1240 (+0) од,

засоби ППО ‒ 984 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 799 (+73),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 560 (+100) од,

спеціальна техніка ‒ 3542 (+1) од.