«Україна буде змушена в Європі воювати проти КНДР», — Зеленський

Про це президент сказав під час вечірнього звернення 26 жовтня 2024 року.

«Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що світ може зупинити розгортання війни, але «абстракцій та слів для цього замало — потрібні конкретні кроки».

«Ми дали всі такі кроки в плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо», — резюмував президент.