«Україна буде змушена в Європі воювати проти КНДР», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями північнокорейські військові можуть бути на полі бою проти України
Про це президент сказав під час вечірнього звернення 26 жовтня 2024 року.
«Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор», — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що світ може зупинити розгортання війни, але «абстракцій та слів для цього замало — потрібні конкретні кроки».
«Ми дали всі такі кроки в плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо», — резюмував президент.
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