Байден достроково проголосував на виборах президента США

Про це повідомляє CBS News.
Зазначається, що Байден віддав свій голос у штаті Делавер, де він провів вихідні, перш ніж повернутися до Білого дому.
«Ходімо голосувати», — сказав Байден, прямуючи до виборчої дільниці, де він вітав виборців разом із конгресменкою Лізою Блант Рочестер.
Водночас CNN пише, що американський президент кілька хвилин стояв у черзі з іншими виборцями, перш ніж зайти всередину виборчої дільниці, щоб проголосувати.
На запитання після того, як він проголосував, чи був цей момент для нього гірким, президент відповів, що це було «солодко».
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