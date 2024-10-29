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45 артсистем і 1360 військових: втрати армії РФ за добу війни

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 29.10.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 692 080 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 9129 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 404 (+9) од,
  • артилерійських систем – 19 917 (+45) од,
  • РСЗВ – 1241 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 939 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 749 (+89) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3566 (+10) од.
29 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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