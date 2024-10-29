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У Швеції заявили, що зупиняють співпрацю з владою Грузії У КНДР заворушення через відправку солдат у Росію » 45 артсистем і 1360 військових: втрати армії РФ за добу війни Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1360 військових. Сили оборони підбили 45 артилерійських систем і знищили 9 танків ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 692 080 (+1360) осіб,

танків ‒ 9129 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 404 (+9) од,

артилерійських систем – 19 917 (+45) од,

РСЗВ – 1241 (+1) од,

засоби ППО ‒ 984 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 939 (+72),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 749 (+89) од,

спеціальна техніка ‒ 3566 (+10) од.