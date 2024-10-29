Пентагон: Солдатів КНДР перекинули ближче до України

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу повідомила, що за оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України, що станеться протягом «наступних кількох тижнів»- АР

За словами Сінгх, частина північнокорейських військових, відправлення яких до Росії підтвердили ще минулого тижня, вже передислокувались ближче до України.

«Ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області Росії».

Більше деталей: Як зазначила речниця Пентагону, шеф відомства Ллойд Остін уже публічно попередив, що солдати Північної Кореї в разі участі у війні проти України вважатимуться стороною, що воює, і законними військовими цілями.