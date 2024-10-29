 
«  
  »

Пентагон: Солдатів КНДР перекинули ближче до України

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу повідомила, що за оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України, що станеться протягом «наступних кількох тижнів»- АР

За словами Сінгх, частина північнокорейських військових, відправлення яких до Росії підтвердили ще минулого тижня, вже передислокувались ближче до України.

«Ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області Росії».

Більше деталей: Як зазначила речниця Пентагону, шеф відомства Ллойд Остін уже публічно попередив, що солдати Північної Кореї в разі участі у війні проти України вважатимуться стороною, що воює, і законними військовими цілями.

29 октября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  