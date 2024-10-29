У Швеції заявили, що зупиняють співпрацю з владою Грузії

В уряді Швеції заявили, що призупинили усю пряму співпрацю з владою Грузії, проте фінансування проєктів громадських організацій продовжиться — «Європейська правда», коментар міністра зовнішньої торгівлі та міжнародної співпраці розвитку Бенжаміна Дузи у Dagens Nyheter

Міністр сказав, що Швеція зупиняє пряму співпрацю з урядовими відомствами Грузії і це рішення було ухвалене ще до голосування 26 жовтня через тривалий демократичний відкат у країні, зокрема ухвалення скандального закону про «іноагентів».

«Йдеться, серед іншого, про співпрацю між податковими органами, що ми вважаємо недоречним за теперішніх обставин», – зазначив Бенджамін Дуза.

Він додав, що Стокгольм готовий відновити співпрацю, якщо Грузія знову змінить курс – що виглядає малоймовірним, доки «Грузинська мрія» залишається при владі.

«Якщо далі з’ясується, що Грузія серйозно сприймає свій рух до ЄС і цінує відносини з Євросоюзом – двері Швеції відкриті», – сказав міністр.