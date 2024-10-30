Оборонний комітет ВР вимагатиме від Умєрова зміни системи управління військом

Про це «Радіо Свобода» сказав секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко.

На його переконання, система, яка передбачає функціонування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних угруповань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли військове командування мало швидко перекидати бригади на різні напрямки.

Комітет ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки вимагатиме від очільника Міноборони Рустема Умєрова змінити систему управління військом.

«Зараз навіть ворог зрозумів, що потрібно переходити на з’єднання, об’єднання, дивізії, корпуси, і потрібно делегувати більше повноважень саме на ці структури, на стійкі постійні структури, а не на структури, коли командири іноді не знають прізвища командирів бригад, які їм придаються, бо їх наскільки багато, що вони не в змозі ними керувати. Це вже кажуть усі, і це питання, яке ми й перед Міністерством оборони (порушуємо, – ред.). Я скажу, що в нас найближчим часом буде міністр на засіданні комітету, і в тому числі я буду ще раз ці питання порушувати, тому що це важливе питання, яке, якщо не вирішити, то це може закінчитися трагічно», — сказав Костенко.