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РФ за добу на фронті втратила 8 танків, 28 артсистем і 1560 військових

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 30.10.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 693 640 (+1560) осіб,
  • танків ‒ 9137 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 433 (+29) од,
  • артилерійських систем – 19 955 (+38) од,
  • РСЗВ – 1242 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 986 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3567 (+1) од.
30 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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