РФ за добу на фронті втратила 8 танків, 28 артсистем і 1560 військових

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 693 640 (+1560) осіб,
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танків ‒ 9137 (+8) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 433 (+29) од,
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артилерійських систем – 19 955 (+38) од,
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РСЗВ – 1242 (+1) од,
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засоби ППО ‒ 986 (+2) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),
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крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91) од,
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спеціальна техніка ‒ 3567 (+1) од.
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