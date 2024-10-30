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Сили ППО за ніч знищили в десяти областях 33 дрони з 62 В Україні планують призвати ще 160 тис. людей, – секретар РНБО » РФ за добу на фронті втратила 8 танків, 28 артсистем і 1560 військових Протягом минулої доби на фронті Сили оборони України відмінусували ще понад 1500 російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 693 640 (+1560) осіб,

танків ‒ 9137 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 433 (+29) од,

артилерійських систем – 19 955 (+38) од,

РСЗВ – 1242 (+1) од,

засоби ППО ‒ 986 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91) од,

спеціальна техніка ‒ 3567 (+1) од.