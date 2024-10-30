У Британії сталася пожежа на заводі атомних підводних човнів

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що пожежа сталася вночі, близько 01:00. На фотографіях видно велике полум’я та густий дим, що йде з високої білої будівлі. Водночас видання називає ситуацію «значною пожежею».

Двоє людей були доставлені в лікарню через те, що, ймовірно, отруїлися димом. Поліція заявила, що «ядерного ризику немає».

Місцевим жителям рекомендують залишатися всередині будинків із закритими дверима та вікнами, поки триває пожежа. Також перекрито дорогу на сусідньому мосту Майклсона.