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У штатах Орегон і Вашингтон підпалили урни для голосування: знищені сотні бюлетенів

За кілька днів до президентських виборів у США невідомі підпалили урни для голосування в штатах Орегон і Вашингтон. Через це згоріли сотні бюлетенів

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що підпал бюлетенів стався у понеділок, 28 жовтня. На північному заході США у Портленді (штат Орегон) невідомий прикріпив запалювальний пристрій до урни для голосування.

Водночас на автобусній станції у Ванкувері (штат Вашингтон) уранці в понеділок підпалили другу урну для голосування. Правоохоронці виявили поряд з урною «підозрілий пристрій».

Зауважимо, що голосування в Орегоні та Вашингтоні майже повністю здійснюється поштою або шляхом видачі бюлетенів.

«Напад на виборчу урну є нападом на нашу демократію і є абсолютно неприйнятним. Якою б не була мотивація цього інциденту, немає жодного виправдання для будь-яких спроб позбавити виборців виборчих прав», — заявив держсекретар Орегону ЛаВонн Гріффін-Валад.

Як пише видання, у Портленді було знищено лише три бюлетені. Натомість у Ванкувері згоріли сотні.

30 октября, 2024 | Category: Новости, США

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