У таємній частині Плану перемоги Зеленський просив у США ракети Tomahawk

Про це пише The New York Times із посиланням на анонімні джерела в американському уряді.

За даними ЗМІ, офіційні особи США висловили певне обурення Планом перемоги президента України Володимира Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги.

Так, в одній частині, яка не була оприлюднена, йдеться про «пакет неядерного стримування». Там прописано, що Україна хотіла б отримати від США ракети Tomahawk. Однак один із високопоставлених чиновників США назвав це «абсолютно нездійсненним запитом».

Ракета Tomahawk має радіус дії 2 500 км, що більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності ATACMS (300 км), які Україна отримала цього року. Сполучені Штати надіслали лише обмежену кількість таких ракет.

Джерела журналістів зазначають, що Україна не надала Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як вона використовуватиме зброю великої дальності. До того ж список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити без ризику для запасів, призначених для розв’язання потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії.