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В Україні планують призвати ще 160 тис. людей, – секретар РНБО

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 29 жовтня, передає LIGA.net.

«Усього до Сил оборони було призвано 1,5 млн громадян. Планується призвати понад 160 тис. осіб. Зазначене дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%», — заявив Литвиненко.

На його переконання, такий крок є необхідним для забезпечення стійкої обороноздатності країни з огляду на поточну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, що 29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 7 лютого 2025 року.

30 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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