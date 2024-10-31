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У Грузії почали розслідувати можливі фальсифікації на виборах парламенту

Про це повідомляє прокуратура Грузії.

Правоохоронці зазначили, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі може володіти доказами щодо можливої фальсифікації на парламентських виборах. Тому її викликали на допит 31 жовтня.

У прокуратурі додали, що проведуть усі необхідні слідчі та процесуальні дії для вивчення фактів, а також допитають усіх, хто може володіти інформацією щодо інкримінованого правопорушення.

Також правоохоронці додали, що з метою розслідування конкретних правопорушень, виявлених у передвиборчий період і в день голосування, правоохоронні органи активно розслідують численні кримінальні справи.

31 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости

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