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Переноски для собак: Как выбрать удобную и безопасную модель Від мобілізації в Україні забронювали 950 тис. працівників » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1460 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1460 військових. Сили оборони знищили 6 танків та 26 артсистем ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противниказ 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 696410 (+1460) осіб,

танків ‒ 9162 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 18470 (+20) од,

артилерійських систем – 20039 (+26) од,

РСЗВ – 1244 (+1) од,

засоби ППО ‒ 994 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),

крилаті ракети ‒ 2628 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28038 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3579 (+9). У Генштабі додали, що дані уточнюють.