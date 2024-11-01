Байдена просять дозволити Польщі збивати ракети над Україною

Про це повідомляє The Hill.

Двопартійні лідери Гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен, написали лист до президента США Джо Байдена.

Вілсон і Коен просять надати Польщі повноваження «перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вдертись до польського повітряного простору».

«Запит ґрунтується на тому, що Польща має можливість застосовувати свої системи ППО. Також, можливо, розширити їх, щоб захистити польське небо від російських ракет, що теж допоможе в захисті Україні», — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Польщі

Речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі Укрінформу 31 жовтня сказав, що Варшава сподівається на позитивне рішення Байдена з цього питання.

За його словами, відомою є особиста думка очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського про необхідність збиття силами союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України. Однак раніше його за цю позицію критикували в НАТО.

«Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції (союзників – ред.)», — сказав Вронський.