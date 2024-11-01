Le Monde: Вплив санкцій на росію слабшає з кожним днем

Доходи від продажу вуглеводнів є найбільшою частиною російського бюджету, складаючи від 30 до 50 відсотків, і істотно впливають на фінансування військових дій в Україні.

Про це пише Le Monde.

З моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року ЄС запровадив 14 пакетів санкцій, починаючи від конфіскації фінансових активів олігархів і закінчуючи забороною на експорт продукції так званого «подвійного призначення», яка може бути використана у виробництві зброї.

ЄС також забороняє імпорт сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морем з росії, і жодна європейська компанія не повинна, крім того, страхувати або надавати послуги суднам, що перевозять російську нафту, куплену вище 60 доларів (55,56 євро) за барель, і 45 доларів, якщо це стосується таких нафтопродуктів, як мазут і нафта.

Наголошується, що вплив санкцій на росію слабшає з кожним днем. Різниця між ціною російської нафти, яка закуповується в портах країни, і ціною нафти марки Brent продовжує скорочуватися з 30 відсотків при введенні санкцій до 6 відсотків сьогодні.

Російські виробники тепер відмовляються продавати нафту за дуже низькими цінами. Ціна нафти Urals практично ніколи не опускалася нижче за позначку $60 за бар.