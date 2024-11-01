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Від мобілізації в Україні забронювали 950 тис. працівників

Про це йшлося в її інтерв’ю Forbes Ukraine.

Свириденко запитали, чи правдивою є інформація, яка нещодавно з’явилася в медіа, про 1,5 млн заброньованих працівників.

«Це не відповідає дійсності. На піку у нас було 950 тис. «унікальних заброньованих», – відповіла чиновниця.

Також вона пояснила, чому бронювання працівників зупинили.

«Ми побачили значно швидший приріст, ніж раніше. Йшлося про сотні тисяч бронювань, які перевищували показники попередніх місяців і не були обґрунтовані обʼєктивними економічними факторами», — сказала Свириденко.

За її словами, підозрілих кейсів – менш ніж 10%, однак лише за попередньою інформацією.

1 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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