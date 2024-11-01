Жодного працівника Нацполіції в погонах з інвалідністю немає, – очільник МВС Клименко

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

«Що стосується працівників Національної поліції, хочу вам заявити: жодного працівника Національної поліції в погонах з інвалідністю немає. Я вам відповідально про це заявляю. Це все не нісенітниці, якщо нас у цьому звинувачують. Ми перевірили доволі докладно це», – сказав він.

Клименко додав, що всі факти щодо надання інвалідності рядовим працівникам у силових відомствах також зараз перевіряють.

«І ті, хто отримав таку інвалідність під час війни, всі пройдуть повторну ВЛК, ну і, відповідно, МСЕК, – наголосив міністр. – Викликайте до себе на комітет міністра, або заступника міністра, або голову Національної поліції, який відповідає за цю роботу. І ми з задоволенням через кілька тижнів доведемо всю інформацію, яку ми до того часу встановимо».

Він зазначив, що зараз також триває перевірка Пенсійних фондів, куди перейшли підрозділи, які можуть клопотати про інвалідність.