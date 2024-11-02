Сирський провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів армії США Брауном Росія увʼязнила ексспівробітника консульства США » Росія перекинула до кордону з Україною понад 7 тис. військових з КНДР В останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, окупанти переміщували північнокорейських військових з Приморського краю РФ за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів повітряно-космічних сил Росії. Зазначається, що солдатів з КНДР Москва озброїла 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, протитанковими ракетними комплексами «Фенікс» та РПГ-7. «Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, «особливим бурятам» видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів», — додали в українській розвідці.