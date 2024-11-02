Росія увʼязнила ексспівробітника консульства США

Про це пише The Guardian.

Понад 25 років Роберт Шонов працював у консульстві США до 2021 року, коли Москва ввела обмеження на роботу місцевого персоналу в іноземних представництвах. Як повідомляє державний департамент США, після цього він працював, роблячи репортажі з загальнодоступних російських ЗМІ.

Його заарештували у 2023 році за підозрою в передачі США секретної інформації про війну Росії в Україні в обмін на гроші. Згідно з вироком, оприлюдненим на сайті приморського обласного суду, він має сплатити 400 тис. рублів ($4100), а також носити електронний пристрій.

У вересні 2023 року Росія також депортувала двох американських дипломатів, яких звинувачувала в тому, що вони були агентами зв’язку Шонова. Державний департамент США заявив, що Шонов робив репортажі з загальнодоступних російських ЗМІ, «суворо дотримуючись російських законів і правил».

«Звинувачення проти пана Шонова абсолютно безпідставні», — заявив речник Держдепу Метью Міллер у відповідь на звинувачення.

За останні роки кілька громадян США були заарештовані та засуджені до тривалих термінів ув’язнення в Росії. Інші перебувають під вартою до суду.

Сполучені Штати і Росія обмінялися полоненими, включаючи репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, під час знакового обміну в серпні, але кілька громадян США та людей з подвійним громадянством залишаються під вартою в Росії.