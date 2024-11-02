 
«  
  »

Сирський провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів армії США Брауном

Про це він повідомив у соцмережах.

«Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Сирський обговорив із Брауном нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки.

Своєю чергою американський генерал запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги у боротьбі з російським агресором.

2 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  